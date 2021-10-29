Не принимайте на работу «перебезчиков», не желающих вакцинироваться – мэр Саянска

«Лично буду участвовать в рейдах, и, если хоть один сотрудник не будет вакцинирован, будем закрывать весь магазин или другое учреждение сферы услуг», – пишет Олег Боровский в Фейсбуке.

Глава города крайне негативно высказался в адрес антипрививочников, угрожая закрывать предприятие, если там не соблюдается масочный режим или есть не вакцинированные сотрудники.

«Мне известны случаи, когда нежелающие прививаться сотрудники грозят своим работодателям увольнением. Обращаю внимание всех ковид-диссидентов, что в соответствии с указом главного санитарного врача и губернатора Иркутской области каждый работник бизнеса в обязательном порядке должен сделать прививку», – сказал он.

Мэр напомнил, что сейчас сложилась очень серьезная и опасная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Еженедельный прирост заразившихся в городе насчитывает 200 человек. И это только официальная статистика.