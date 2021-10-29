Банк «Открытие» и «Опора России» проведут вебинар по новым мерам поддержки бизнеса

29 октября банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» проведут бесплатный вебинар, посвященный новым антикризисным мерам поддержки для бизнеса. Принять участие в мероприятии может любой желающий, рассказали SIA.RU в банке

В ходе онлайн-вебинара участники обсудят льготное кредитование компаний малого бизнеса по правительственной программе ФОТ 3.0, стимулирование системно значимых банков для кредитования предпринимателей, возможности реструктуризации банками кредитов без ухудшения кредитной истории.

Спикерами на вебинаре выступят заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин и заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Ольга Скреметова.

Вебинар начнется в 11.00 по московскому времени. Предварительно всем участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке https://email.academyopen.ru/landing/businesssupport. За час до начала мероприятия все участники получат ссылку на подключение.