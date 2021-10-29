«Я важнее»: в иркутской галерее Диас пройдёт персональная фотовыставка топ-менеджера «Слаты»

Кто самый важный человек в твоей жизни? Ответ на этот вопрос можно получить, посетив с 13 ноября по 12 декабря персональную фотовыставку Ярослава Шиллера* «Я важнее».

Это как мини-тренинг о том, как важно быть самим собой в жизни – в семье, на работе, среди друзей или малознакомых людей. Что, если через портреты других людей, вы увидите себя таким, каким никогда себя не знали или забыли. Забыли – потому что слишком часто пытались соответствовать ожиданиям окружения – близкого и не очень.

Съемки для этой выставки шли целый год в личной студии автора. Около 50 иркутян и гостей Иркутска побывали в гостях на сеансе фототерапии у Ярослава. Именно так большинство участников назвали процесс съемки. Во время фотосессии автор беседовал с каждым гостем студии на темы, которые наиболее близки модели – об искусстве, путешествии, бизнесе, семье, дружбе, счастье. И чем дальше шла беседа, тем глубже становились темы для разговоров и тем более настоящими и искренними становились непрофессиональные модели перед объективом фотоаппарата.

Торжественное открытие фотовыставки пройдёт 11 ноября, в 18:00 в галерее «Диас» (130 квартал, ул. Седова, 40).

С 13 ноября по 12 декабря 2021 года фотовыставка будет работать ежедневно, с 10:00 до 19:00.

Ярослав Шиллер является исполнительным директором торговой сети «Слата», входящей в ГК «Слата». В компании трудятся более 5,5 тысяч человек, ритейлер работает на рынке 19 лет, представлен в трех регионах России.