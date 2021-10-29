РУСАЛ объявляет операционные результаты третьего квартала 2021 года

РУСАЛ увеличил объем производства алюминия в 3 квартале текущего до 943 тыс. тонн (+0,8% по сравнению с предыдущим кварталом), сообщили SIA.RU в компании.

Это следует из отчета о результатах третьего квартала 2021 года. На заводы Компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема выпуска алюминия. Братский алюминиевый завод, в частности, произвел в третьем квартале 253 тысяч тонн, что превышает результаты предыдущего квартала также на 0,8%.

Европейское направление по-прежнему доминировало в географии продаж продукции РУСАЛа, однако его доля сократилась до 39% (-1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом). Доля азиатского рынка так же снизилась до 22% (-4 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом). Сдвиг произошел в сторону рынков России и стран СНГ, а также Америки. Доля продаж выросла до 29% (против 26% во 2 квартале 2021 года) и 10% (против 8% во 2 квартале 2021 года), соответственно. Средняя цена реализации алюминия увеличилась на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2 729 долл. США за тонну. Увеличение было обусловлено ростом средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.

- Несмотря на внешне благоприятную конъюнктуру, мы столкнулись с рядом вызовов. Продолжился рост мировых цен на энергоносители и сырье для производства алюминия. По некоторым позициям с начала года цены выросли в 4-5 раз, что привело к увеличению себестоимости производства алюминия и глинозема. Пандемия Covid-19 грозит нестабильностью на рынках, - прокомментировал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - Тем не менее, РУСАЛ наращивает поставки на внутренний рынок: доля продаж в России и СНГ выросла до рекордных 29%. Вместе с партнерами мы вывели на российский рынок целый ряд новых продуктов из алюминия – кабели, опоры электроосвещения, литые трубы и сплавы для фасадных панелей. До рекордного уровня -- 54% выросла доля продукции с добавленной стоимостью в продажах компании. Спрос на наш алюминий под брендом ALLOW остается высоким за счет глобального тренда в сторону снижения углеродного следа. За 5 лет с момента запуска бренда продажи увеличились в 5 раз.