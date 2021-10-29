С начала 2021 года в Сибири выявили больше 900 фальшивых банкнот

Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В двух регионах количество фальшивок сократилось, в остальных выросло, сообщили SIA.RU отделении по Иркутской области Центрального банка Российской Федерации.

По-прежнему в лидерах среди фальшивок банкноты номиналом 5 000 рублей – на их долю приходится 82% от всех выявленных подделок. Количество выявленных поддельных банкнот номиналом 2000 рублей сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года с 28 до 10 штук. Также выявлено 130 подделок номиналом 1000 рублей, 13 – номиналом 500 рублей, по пять – номиналом 100 и 200 рублей и три – номиналом 50 рублей.

Среди регионов СФО больше всего подделок выявлено специалистами банков Новосибирской, Омской и Иркутской областей. В Приангарье обнаружено 139 фальшивых банкнот, большинство из которых – подделки номиналом 5 000 рублей. Помимо фальшивых рублей выявлены несколько поддельных иностранных банкнот. За тот же период 2020 года в банковской системе региона было обнаружено 134 фальшивки.

Динамика выявления поддельных банкнот Банка России в банках регионов Сибири разнится. Так, в Новосибирской области обнаружили в 1,6 раза меньше фальшивых купюр. В Красноярском крае, Томской области, особенно в республиках Хакасия и Тыва выявили значительно больше фальшивок, чем годом ранее.

«Фальшивые деньги попадают в банки чаще всего с выручкой бизнеса, при инкассации. То есть из магазинов, кафе, автозаправок и других точек. Для предпринимателей это прямые убытки – фальшивые деньги не меняют на настоящие. Поэтому кассиры должны уметь оперативно определять подлинность банкнот даже без специального оборудования. Банк России предлагает пройти бесплатное обучение и повысить навыки по определению подлинности и платёжеспособности российских денег. Обучение проходит дистанционно», – рассказала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.