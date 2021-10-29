Иркутский аграрный университет открывает учебный класс WOLF

В Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского состоялось открытие нового фирменного класса, созданного совместно с ООО «Вольф Энергосберегающие системы», компанией-производителем промышленного и бытового оборудования для отопления и вентиляции. Специализированная аудитория на энергетическом факультете ВУЗа позволит проводить учебные занятия, научные исследования в области альтернативной энергетики и энергосбережения в реальных условиях.

Созданию современной оснащенной аудитории предшествовал договор о сотрудничестве, подписанный Иркутским ГАУ с ООО «Вольф энергосберегающие системы» - дочерней компанией фирмы «WOLF GmbH», Германия, официального дилера, занимающегося дистрибуцией отопительного оборудования и систем промышленного кондиционирования. В рамках сотрудничества, мировой эксперт в области промышленной вентиляции и отопления, предоставил аграрному ВУЗу образцы передовых продуктов и агрегатов. Среди них солнечный коллектор, вертикальный водонагреватель, модуль управления, приточно-вытяжная вентиляционная установка c системой воздуховодов, а также другие принадлежности и аксессуары.

Современное оснащение класса позволит улучшить лабораторную и научную базу университета, проводить учебные занятия, научные исследования в области альтернативной энергетики и энергосбережения на более высоком уровне. Здесь будут обучаться студенты по направлениям электроэнергетика, агроинженерия, теплоэнергетика. В рамках сотрудничества будут проводиться семинары и мастер-классы с участием специалистов-инженеров кампании, лучшие студенты смогут попасть в компанию на стажировку.

«Основа любого хорошего специалиста – знания, которые закладываются во время обучения. Чем более современным оборудованием и информацией располагают преподаватели, тем лучше студенты будут подготовлены к началу работы по специальности. Поэтому особую важность играет поддержание технических университетов в актуальном состоянии, - пояснил генеральный директор ООО «Вольф Энергосберегающие системы Максим Гончаров. – Однако самим оборудованием наше сотрудничество с Иркутским ГАУ не ограничится. Мы также планируем проводить регулярные мастер-классы и семинары, а лучшим студентам – предлагать стажировки и помощь в начале карьеры».

Для ВУЗа эта осень богата новыми открытиями. С начала учебного года здесь открывается уже третья специализированная аудитория.

«Это базовые вещи, которые мы делаем для наших студентов. Только на современном оборудовании они могут получить прочные знания и практический опыт, что послужит для успешной реализации задач в сельском хозяйстве и на производстве. Только грамотные образованные специалисты востребованы сегодня на рынке труда. Мы знаем, что Иркутская область богата ресурсами и теплом, но вместе с тем мы понимаем, что стоимость электроэнергии растет, а экономика выстраивается за счет себестоимости. Альтернативные источники тепловой энергии необходимы для сельскохозяйственного производства. Сегодня мы имеем возможность на практике обучить и показать возможность использования таких источников энергии, что в целом ляжет в себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции. Благодарю компанию «Вольф» за поддержку и сотрудничество. Я убежден, что наши отношения будут развиваться дальше», - отметил врио ректора Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.