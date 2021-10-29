S7 запускает авиарейсы из Иркутска в Бангкок с 20 декабря

Авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из российских регионов в Бангкок. Так, из Иркутска в Бангкок полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря. Обратный рейс из Бангкока вылетает также в понедельник.

Из Новосибирска в Бангкок полеты будут выполняться раз в неделю по субботам начиная с 18 декабря. Обратный рейс из Бангкока вылетает в воскресенье.

Из Владивостока в Бангкок полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря. Обратный рейс из Бангкока вылетает также в понедельник.

Из Красноярска в Бангкок полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям начиная с 19 декабря. Обратный рейс из Бангкока вылетает в субботу.

Из Хабаровска в Бангкок полеты будут выполняться раз в неделю по пятницам начиная с 17 декабря. Обратный рейс из Бангкока вылетает в субботу.

Ранее авиакомпания открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы на Пхукет из Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска и Владивостока.