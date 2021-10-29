Торговые центры Иркутска готовятся к введению QR-кодов

Заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков сегодня проверил готовность торговых центров к новым ограничениям.

Так, в ТРЦ «ЯркоМолл» увеличено количество сотрудников, занятых при патрулировании, а арендаторы помещений проинформированы об ответственности за несоблюдение ограничительных мер. Также мобильные группы, которые будут осуществлять патрулирование и контроль исполнения требований Указа главы региона, созданы в Правительстве региона совместно с полицией.

Иван Капков предостерег иркутян от мошеннических действий с приобретением QR-кодов и напомнил, что за мошеннические действия предусмотрена уголовная ответственность.