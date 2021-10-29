В Приангарье установили график работы медицинских учреждений в ноябрьские праздники 2021

В Иркутской области определили график работы медицинских учреждений до 7 ноября0

Так, поликлиники 30 октября, 1-3, 5 и 6 ноября будут работать с 8 утра до 20 часов (включая прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры).

31 октября, 4 и 7 ноября дежурный персонал выйдет по графику работы в выходные и праздничные дни, а прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры будут открыты с 9 утра до 20 часов.

Все стационарные медицинские организации с 30 октября по 7 ноября будут работать в круглосуточном режиме согласно графику, а отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи – ежедневно с 8 утра до 20 часов.