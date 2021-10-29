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Число вакцинаций от коронавируса в Приангарье выросло в 5-6 раз

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29 октября 2021

В Иркутской области число ежедневно вакцинирующихся увеличилось в 5-6 раз по сравнению с трехнедельной давностью. Такие данные на совещании привел 29 октября вице-губернатор Андрей Бунев.

Он считает, что если темпы вакцинации останутся на таком же уровне, то через несколько месяцев на территории области будет достигнут коллективный иммунитет.

По данным на 29 октября, в регионе первым компонентом привито 746 783 жителя области (31% населения региона), вторым – 587 781.

Согласно информации регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус обнаружили, по официальным подсчетам, у 478 людей – это рекордное значение с начала пандемии. Число госпитализированных выросло на 102 – до 4,8 тысячи. Скончались за день 27 людей с ковидом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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