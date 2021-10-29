В Усть-Куте прошел круглый стол "Как стать подрядчиком Иркутской нефтяной компании"

Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Иркутский завод полимеров» провели встречу с 40 предпринимателями Усть-Кута. Участники обсудили цели и возможности сотрудничества бизнеса и компании.

Директор ООО «Иркутский завод полимеров» Елена Ваулина рассказала о заводе, текущем статусе строительства, а также о планах на будущее. Приоритетом для Иркутской нефтяной компании является партнерство с местными бизнесменами. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в муниципальный бюджет, развитию города и района, а также повышению уровня жизни населения.

– Рынок услуг и сервисов будет очень востребован. И сейчас, пока строится завод, и когда он будет запущен, в Усть-Кут будет релацироваться большое количество человек. Хотелось бы, чтобы город был не только местом для работы, но и для развлечений, для семейного отдыха. И конечно, для детей: чтобы здесь были комфортные школы и детские сады, – отметила руководитель предприятия.

Мероприятие проводилось впервые, и как отметили участники круглого стола, подобные активности городу необходимы. Важным является и взаимодействие ИНК, местного бизнеса и власти.

Следующая встреча запланирована в декабре. Темой для обсуждения станет строительство микрорайона в Усть-Куте и связанные с этим дополнительные возможности для сотрудничества. Заявки на участие можно присылать на электронную почту информационного центра ИНК ustkut@irkutskoil.ru .

Также ИНК 16 ноября проведет «День подрядчика». К участию приглашаются все желающие - представители малого, среднего и крупного бизнеса, заинтересованные в развитии партнерских отношений. Участие в мероприятии бесплатное. Прямая трансляция Дня поставщика состоится на Youtube-канале Иркутской нефтяной компании 16 ноября, начало - 15:00 (по иркутскому времени), 10:00 (по московскому времени). Вопросы можно отправлять на электронную почту: tender@irkutskoil.ru.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Производственная мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. На строительной площадке работают инженеры и рабочие со всей России, а также из Японии, Турции, Франции, Голландии, США. Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест. Также компания возводит на юге Усть-Кута современный микрорайон из 30 блок-секций с развитой инфраструктурой для 3 тыс. чел – сотрудников завода с семьями. Соцобъектами, расположенными на территории жилого комплекса – школой, детскими садами, спортивным комплексом, зонами отдыха – смогут пользоваться и горожане.