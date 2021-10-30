Названы лучшие ученики Иркутска по итогам 2021 года

Подведены итоги муниципального конкурса «Лучший ученик года – 2021», торжественное награждение состоялось накануне, сообщает администрация Иркутска.

Фото мэрии Иркутска

«Конкурс проходил в три этапа. В первом – школьники писали эссе, участвовали в викторине по знанию региона и разработали командные проекты «Туристические маршруты родного края». Участники второго этапа представили домашнее задание «Я ученик года города Иркутска!» и выступили в роли исторической личности в «Интеллектуальном поединке». В финал конкурса вышли восемь лауреатов. Они организовали выставку об Иркутской области. Кроме того, для участников конкурса проводились коммуникативные и лидерские тренинги», – рассказали в департаменте образования администрации города.

Победителем конкурса стала ученица 11 класса гимназии №3 Анастасия Панько, призерами – Юрий Меньшиков (Лицей № 1), Анастасия Болдакова (СОШ №55) и Иван Коряков (Гимназия № 1). Лауреаты: Юрий Аграфонов (СОШ № 11), Анастасия Виниченко (Гимназия № 1), Полина Подкаменная (СОШ № 17), Елизавета Сачкова (СОШ № 19). Финалисты будут представлять город на региональном конкурсе «Лучший ученик года – 2021».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 66 школьников: это ученики старших классов общеобразовательных организаций города. Конкурс проводится ежегодно с 2003 года.