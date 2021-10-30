Чартерные рейсы в Египет из Иркутска запустят в ноябре

Международный аэропорт Иркутска сообщил о запуске чартерных рейсов из областного центра в Египет с середины ноября.

«С середины ноября начинаются чартерные рейсы в Египет по направлениям Хургада и Шарм-эш-Шейх от авиакомпаний Azur Air и «Икар». Программу летнего расписания авиаперевозчик «Икар» завершит полетом в Анталию 10 ноября», – говорится в сообщении.

Также аэропорт сообщил о переходе на осенне-зимний режим работы с 31 октября. Работать по новому расписанию предприятие будет до конца марта 2022 года.