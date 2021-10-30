Обвиняемого в мошенничестве главу комитета ангарской мэрии арестовали на 2 месяца

Следственное управление СКР по Иркутской области предъявило обвинение председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован на 2 месяца.

«Ангарским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован сроком на 2 месяца», – говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия, в 2015-2016 годах в КУМИ реализовали мошенническую схему с участием сотрудников комитета, направленную на незаконный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц. Арестованный председатель был осведомлен о схеме, более того, вступил с рядом лиц в преступный сговор. По информации на сайте мэрии, должность главы комитета занимает Константин Бондарчук.