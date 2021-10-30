Мэр Саянска пообещал закрывать бизнес, где будет не привит от ковида хотя бы один сотрудник

Мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский написал адресованное предпринимателям города обращение, в котором пообещал закрывать бизнес, где будет обнаружен хотя бы один сотрудник, не привитый от коронавируса. Слова главы территории опубликованы на сайте местной администрации.

«Опергруппа администрации города регулярно проводит проверки соблюдения указа губернатора о соблюдении масочного режима и обязательной вакцинации. Лично буду участвовать в рейдах, и если хоть один сотрудник не будет вакцинирован, будем закрывать весь магазин или другое учреждение сферы услуг», – заявил Боровский.

Также глава территории призвал руководителей организаций не принимать на работу людей, не привитых от коронавируса, и требовать от каждого справку о вакцинации. «Уважаемые предприниматели, работники торговли и сферы услуг, настоятельно прошу всех пройти вакцинацию и, тем самым выставить заслон на пути инфекции», – резюмировал мэр.