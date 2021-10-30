Названы самые редкие имена, которыми назвали своих детей жители Приангарья в 2021 году

Службы ЗАГС Иркутской области рассказала SIA.RU о самых редких именах, которыми были названы дети в регионе в 2021 году.

Среди женских имен – это Забава, Гликерия, Бажена, Феня, Лолита, Венера, Иванна, Феодосия, Эра, Весна. Четырех девочек назвали редкими двойными именами: Анна – Есения, Вангелия – Мэрсэдэс, Теона – Эмилия, Тереза – Ферденанда.

При этом есть имена, которые ранее считались редкими, а теперь набирают популярность: Пелагея, Саяна, Паулина, Мелания и Аврора – каждым назвали детей в текущем году от 3 до 12 раз.

Что касается мужских имен, то наиболее редкими оказались Тихомир, Зареслав, Лавр, Михей, Тарас, Сократ, Велислав, Святогор, Николас, Майкл, Патрик, Алмаз, Байкал. Одного мальчика назвали двойным именем Марк – Юрий.

Наиболее популярными среди редких мужских имен стали Добрыня, Трофим, Прохор, Саян, Спартак, Архип, Ермак, Елизар и Яромир.

Самыми распространенными в Иркутской области женскими именами в текущем году стали София, Ева, Алиса, Анна, Милана, Виктория, Варвара, Полина, Дарья, Валерия и Ксения, мужскими – Артем, Александр, Михаил, Матвей, Роман, Максим, Дмитрий, Иван, Тимофей, Кирилл и Лев.

За 9 месяцев 2021 года в Иркутской области родилось 19 872 ребенка, из них 10 248 мальчиков и 9 624 девочек, в том числе, 427 двоен и 6 троен.