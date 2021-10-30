Альфа-Банк открыл кредитную линию на 1,4 млрд рублей структуре «Сибагро»

Альфа-Банк открыл кредитную линию объемом 1,4 млрд рублей дочерней структуре «Сибагро» — АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский». Средства предназначены для строительства животноводческого комплекса в Бурятии.

«Группа компаний «Сибагро» — один из лидеров российского рынка свиноводства. Она зарекомендовала себя как финансово устойчивый, динамично развивающийся игрок. Мы рады поддержать компанию в реализации этого важного инвестиционного проекта и внести вклад в развитие экономики региона», — подчеркнул руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

Заемщик является резидентом территории опережающего развития «Бурятия». Кредитная линия открыта на льготных условиях в рамках программы Минвостокразвития России для резидентов этой особой территории.

Проект направлен на создание предприятия замкнутого цикла с единовременным содержанием 35,5 тыс. голов свиней. Мощность первой очереди – 79 тыс. голов в год или 20 тыс. тонн в живом весе. Новая ферма разместится в селе Усть-Брянь Заиграевского района.

«Мы получили разрешение на строительство Минвостокразвития России и уже приступили к земляным и бетонным работам, — рассказала руководитель компании «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Юлия Шишкина. Запуск предприятия намечен на 2023 год, предусмотрено создание 116 рабочих мест.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам первого полугодия 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $66,8 млрд, совокупный кредитный портфель — $47,1 млрд, акционерный капитал — $9,6 млрд. Чистая прибыль – $905 млн.