Альфа-Банк подключился к платформе цифрового факторинга «Лайтхаус»

Альфа-Банк одним из первых подключился к платформе цифрового факторинга «Лайтхаус». Банк профинансировал поставки комплектующих для завода АО «Метровагонмаш», входящего в Группу «Трансмашхолдинг».

Платформа «Лайтхаус» соединяет поставщиков, дебиторов и факторов. Она позволяет крупным и средним предприятиям получать финансирование дешевле за счет биржевой модели работы.

Факторы на платформе конкурируют друг с другом по ставке. Таким образом, образуется некий «стакан ставок». Клиент видит все предложения и выбирает наилучшее. А для крупного бизнеса снижение ставки на десятую долю процента — это уже экономия в сотни миллионов рублей.

«Мы всегда приветствуем честную и открытую конкуренцию. Прежде всего, она стимулирует развитие рынка в интересах клиентов. Альфа-Банк одним из первых начал внедрять безбумажный цифровой факторинг. Уверен, что клиенты платформы «Лайтхаус» оценят скорость и удобство нашего финансирования. Оно помогает бизнесу выполнять в срок контрактные обязательства и быть более устойчивым и гибким к внешним изменениям», — прокомментировал Павел Шишов.

В дальнейшем на платформе также планируется заключать депозитные, лизинговые и другие сделки. Альфа-Банк будет принимать в них активное участие. Подробнее о платформе «Лайтхаус».