Альфа-Банк снова признан лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021.

Также Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшие условия инвестиционного обслуживания». Оценка экспертов учитывала широту инвестиционного предложения, уровень исторической доходности, размер комиссии на основные операции с ценными бумагами и инвестиционными продуктами, качество предоставляемых банком аналитических материалов и консультаций и мнение самих клиентов.

«Подтвердить статус лучшей программы премиального обслуживания в четвёртый раз: достойная победа. Мы видим, с одной стороны, рост интереса клиентов к цифровым каналам, с другой, — к личному общению с персональным менеджером и профессиональной инвестиционной экспертизе. Всё это они получают в Альфа-Банке как важную часть нашего суперсервиса», — отметил директор розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. В 2021 в исследовании приняло участие 20 банков.