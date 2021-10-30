ВТБ предоставил более 5 млрд рублей на строительство двух ЖК в Екатеринбурге

ВТБ открыл кредитные линии на общую сумму более 5 млрд рублей двум застройщикам, входящим в структуру компании «Атомстройкомплекс». Средства будут направлены на финансирование строительства жилых комплексов в Екатеринбурге − «Северное сияние» и «NOVA Park».

Финансирование на 2,8 млрд рублей предоставлено специализированному застройщику «Северное сияние» на возведение шестой очереди нового квартала на Уралмаше. В рамках проекта предусмотрено строительство трех жилых домов из монолитного железобетона общей жилой площадью около 36 тыс. кв. метров. Вдоль улицы Кузнецова будут возведены здания высотой от 7 до 26 этажей, в которых представлено 540 квартир. Объект планируют сдать в первом квартале 2024 года.

Возводимый квартал — один из самых крупных проектов по расселению ветхого и аварийного жилья, который «Атомстройкомплекс» ведет с 2012 года. На месте снесенных домов компания создает современную городскую среду со всей необходимой инфраструктурой.

Кредит на 2,4 млрд рублей ВТБ предоставил специализированному застройщику «АСК-Суходольская» для завершения работ по строительству ЖК «NOVA Park» в микрорайоне Широкая Речка. Многофункциональный жилой комплекс включает в себя четыре квартала. В них представлено пять зданий высотой от 9 до 26 этажей, в которых расположатся 647 квартир. Здания ЖК связаны зеленым пешеходным бульваром, а также общей торгово-развлекательной зоной с наземными многоуровневыми паркингами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.

«Поддержка строительной отрасли — приоритетная задача ВТБ. Только в Свердловской области банк профинансировал возведение жилья более чем на 13 млрд рублей. Строительство новых объектов недвижимости не только помогают решить жилищный вопрос, но и стимулирует развитие смежных отраслей экономики, создание новых производств и рабочих мест. Важно, что обе сделки со структурами компании „Атомстройкомплекс“ реализованы с использованием счетов эскроу. Этот механизм уже показал свою эффективность с точки зрения защиты интересов покупателей квартир в строящихся объектах. Наш банк в свое время одним из первых приступил к практической реализации схем с эскроу, и сегодня мы предлагаем клиентам глубокую экспертизу в сфере проектного финансирования», − комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В жилых комплексах предусмотрен ряд интересных планировочных решений, в частности, квартиры с террасами и квартиры со вторым светом. Здесь будут открыты «соседские центры» — общественные пространства для жителей, где можно общаться, делиться знаниями, праздновать дни рождения, устраивать спортивные и развлекательные мероприятия. В 2019 году ЖК «Северное сияние» получил премию международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE в номинации «Лучший проект по развитию застроенных территорий». Новый квартал на Уралмаше спроектирован архитектурным бюро «Гордеев-Демидов» совместно со специалистами «Атомстройкомплекса».

Справка