Банк «Солидарность» сообщил о проведении акции «Welcome»

С 1 ноября Банк «Солидарность» проводит акцию «Welcome» для еще более активного и эффективного развития бизнеса с Китаем.(1)

В рамках акции для новых клиентов банка отменена плата за обслуживание, кроме того, действуют особо выгодные условия по платежам в Китай –15$ за перевод в долларах США, 20$ за перевод в китайских юанях.(2)