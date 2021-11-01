Банк «Солидарность» сообщил о проведении акции «Welcome»

С 1 ноября Банк «Солидарность» проводит акцию «Welcome» для еще более активного и эффективного развития бизнеса с Китаем.(1)
В рамках акции для новых клиентов банка отменена плата за обслуживание, кроме того, действуют особо выгодные условия по платежам в Китай –15$ за перевод в долларах США, 20$ за перевод в китайских юанях.(2)
(1) Акция к ТП «Весь мир» действует с 01.11.2021 по 28.02.2022, далее обслуживание осуществляется по условиям ТП «Весь Мир».
(2) С подробными условиями обслуживания в рамках акции к ТП «Весь Мир» можно ознакомиться по ссылке