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Как работает банк «Союз» с 1 по 7 ноября 2021 года

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Банк «Союз» изменил график работы офисов в период с 1 по 7 ноября 2021 года.

  • 1 - 2 ноября 2021 г. – рабочие дни, офисы работают в штатном режиме;
  • 3 ноября 2021 г. - рабочий предпраздничный день с сокращением режима обслуживания клиентов на 1 час;
  • 4 ноября 2021 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;
  • 5 - 7 ноября 2021 г. - выходные дни, обслуживание клиентов не производится;

В остальные дни офисы банка «Союз» работают в обычном режиме, указанном на сайте банка.

Управлять своими финансами вы можете в любое удобное время, не выходя из дома, с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или в личном кабинете в «Интернет-банке». Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).


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