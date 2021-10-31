Как работает банк «Союз» с 1 по 7 ноября 2021 года

Банк «Союз» изменил график работы офисов в период с 1 по 7 ноября 2021 года.

1 - 2 ноября 2021 г. – рабочие дни, офисы работают в штатном режиме;

3 ноября 2021 г. - рабочий предпраздничный день с сокращением режима обслуживания клиентов на 1 час;

4 ноября 2021 г. - нерабочий праздничный день, обслуживание клиентов не производится;

5 - 7 ноября 2021 г. - выходные дни, обслуживание клиентов не производится;

В остальные дни офисы банка «Союз» работают в обычном режиме, указанном на сайте банка.

Управлять своими финансами вы можете в любое удобное время, не выходя из дома, с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или в личном кабинете в «Интернет-банке». Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).