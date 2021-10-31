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Как работает ПСБ Банк в праздничные дни ноября 2021

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ПСБ Банк  сообщил график работы отделений банка в период ноябрьских праздников.

  • 3 ноября – все отделения в Москве, Московской области, а также часть отделений в других регионах работает в обычном режиме, часть офисов в регионах – в режиме сокращенного дня.
  • 4 ноября – обслуживание в отделениях не производится.
  • 5 - 6 ноября – часть отделений в Москве будет открыта для обслуживания физических лиц в режиме сокращенного дня.
  • 5 – 7 ноября – отдельные офисы в регионах осуществляют обслуживание физических лиц в режиме сокращенного дня.
  • Обслуживание юридических лиц в офисах в период 4-7 ноября не осуществляется.

Информацию о графике работы конкретных отделений можно уточнить на сайте или в приложении банка. В праздничные дни для проведения финансовых операций клиенты могут воспользоваться банкоматами, интернет- и мобильным банком, а также обратиться в круглосуточный контакт-центр.

С 8 ноября все отделения банка работают в стандартном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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