ПСБ подключил бонусную программу для клиентов с «Целевой картой»

ПСБ подключает программу лояльности по продукту «Целевая карта». Это дебетовая карта, которая выпускается бесплатно специально для внесения ежемесячных платежей для клиентов, оформивших потребительский кредит в ПСБ. Также эту карту можно использовать и для расчетов и покупок.

С 27 октября этого года все клиенты-держатели «Целевой карты» могут подключить бонусную программу «Кешбэк», выбрав одну из трех привилегий:

- кешбэк 1,5% на все покупки;

- 4% на остаток средств на карте;

- повышенный кешбэк до 5% в трех любимых категориях на выбор и 1% на все покупки.

Подключить бонусную опцию можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

Максимальная сумма кешбэка по «Целевой карте» составляет 3000 баллов в месяц при условии совершения покупок на сумму от 5000 рублей.

Выплата вознаграждения происходит ежемесячно на бонусный счет клиента в баллах, после чего он может в мобильном банке перевести баллы в рубли по курсу 1=1 и пользоваться полученной суммой. Максимальная выгода по карте может составить до 36 000 рублей в год.

Выбрать или поменять бонусную программу можно ежемесячно.