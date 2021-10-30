День домашнего печенья: дистанционный режим вызвал взрывной рост производства немассовых видов муки

Кто не любит приготовленную заботливыми руками выпечку? А кто не любит, когда эта выпечка не только вкусная, но и полезная? Ко дню домашнего печенья (28 октября) Россельхозбанк выяснил, что за последний год перешедшие на дистанционную работу россияне создали настоящий ажиотаж на рынке видов муки, которые многими воспринимаются как более полезные.

Так, в 2020 году производство гречневой муки увеличилось на 12% до 2,7 тыс. тонн, овсяной – на 16% до 13,9 тыс. тонн, кукурузной – на 45% до 25 тыс. тонн, а рекорд поставила рисовая мука с ростом на 108%, то есть вдвое, до 7,3 тыс. тонн.

«Вынужденный переход на удалённый режим работы, временный или постоянный, снизил двигательную активность многих россиян. Сейчас общество уже достаточно образовано в вопросах питания, поэтому для борьбы с лишними килограммами люди стали переходить на виды муки, которые считают более полезными с точки зрения диеты и поддержания физической формы. Этот спрос дал мощный толчок производству овсяной, гречневой и особенно кукурузной и рисовой видам муки. Сейчас их массовая доля в общем объеме производства муки невысока, но тренд на здоровое питание укрепляется, поэтому мы ожидаем, что нишевые виды диетической муки будут пользоваться всё большим спросом», – считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Однако главную роль в выпечке традиционно удерживает пшеничная и пшенично-ржаная мука: 8,4 млн тонны, или 91,4% всего объёма производства муки. Её производство за последний год снизилось на 3%. Всего в стране было произведено 9,2 млн тонн муки.

Производство мукомольной продукции