Россельхозбанк научит фермеров развивать агротуризм

Россельхозбанк запустил виртуальный практикум на базе платформы Своё Родное. За городом, чтобы помочь фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства. Благодаря сервису банка пользователи могут усовершенствовать свой агротуристический бизнес или запустить его с нуля. Онлайн-обучение доступно всем желающим и совершенно бесплатно.

«Главные составляющие успеха в агротуризме — это энтузиазм, инициатива и профессиональное знание нюансов. Чтобы досконально разобраться во всем самостоятельно, понадобятся долгие годы. Пользователи Своё Родное. За городом смогут начать агробизнес или вывести свое фермерское хозяйство на новый уровень за предельно короткий срок, с помощью экспертизы и удобных цифровых сервисов РСХБ», отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Виртуальный практикум – это комплексный цифровой сервис, состоящий из следующих блоков:

школа для тех, кто хочет развивать сельский туризм, но не знает, с чего начать. Формат обучения похож на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и полезной практикой от экспертов отрасли;

профессиональное менторство и поддержка по всем возникающим вопросам – от составления бизнес-плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопровождения и всех тонкостей продвижения конечного пакета услуг;

платформа для размещения туристических предложений, которые увидят тысячи потенциальных туристов.

Агротуризм в России становится все более востребованным: в стране функционируют более 3 500 гостевых домов, около 1 000 фермерских хозяйств и порядка 10 000 иных объектов сельского туризма (ремесленные дома, сельские музеи, культурные и досуговые центры). Более половины фермерских хозяйств России, предлагающих услуги агротуризма, уже представлены на платформе Своё Родное. За городом. Пользователям доступны мастер-классы по приготовлению фермерских продуктов, дегустации, экскурсии по фермам, активный отдых и прогулки с животными. По оценкам РСХБ потенциальный финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 млрд. руб. в год, количество путешественников в сельскую местность может достигнуть 8 млн человек в год. А основной потенциал развития многодневного сельского туризма в регионах России связан с созданием инфраструктуры гостевых домов.