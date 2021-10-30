МТЦ «Новый» в Иркутске изменил правила посещения с 30 октября

Многофункциональный торговый центр «Новый» в городе Иркутске с 30 октября изменил правила посещения, сообщается на странице организации в соцсетях.

Теперь для того, чтобы войти в МТЦ, нужно людям старше 18 лет предъявлять один из четырех документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, торговые центры Иркутской области обязали в период с 30 октября по 7 ноября пропускать в организации только тех людей, кто поставил прививку от коронавируса. Такая мера, по информации властей, введена для разобщенности населения и с целью снижения заболеваемости коронавирусом.