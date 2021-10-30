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Рекордное за пандемию количество человек заболело коронавирусом за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, за последний день болезнь выявили у 490 человек – это новый рекорд за пандемию.

Выздоровели за сутки 202 человека, скончались от ковида 27 людей, число госпитализированных выросло на 11 – до 4,8 тысячи. С начала пандемии заболели, по официальным подсчетам, 121,7 тысячи людей.

Лидерами по суточной заболеваемости остаются Иркутск, Братск и Ангарск, где зафиксировано 159, 58 и 45 новых случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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