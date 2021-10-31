«Леруа Мерлен» в Иркутске изменил правила посещения из-за неблагоприятной эпидситуации

Магазин «Леруа Мерлен» в городе Иркутске с 30 октября изменил правила посещения из-за неблагоприятной эпидситуации, связанной с коронавирусом, следует из сообщения на странице организации в соцсетях.

Теперь посещение и обслуживание в магазине возможны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также:

сертификата, медицинского документа (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19;

медицинского документа (QR-кода), подтверждающего перенесенное заболевание COVID-19 не более шести месяцев назад.

Тем, у кого отсутствуют перечисленные выше документы, магазин предлагает совершать покупки онлайн.