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«Леруа Мерлен» в Иркутске изменил правила посещения из-за неблагоприятной эпидситуации

Магазин «Леруа Мерлен» в городе Иркутске с 30 октября изменил правила посещения из-за неблагоприятной эпидситуации, связанной с коронавирусом, следует из сообщения на странице организации в соцсетях.

Теперь посещение и обслуживание в магазине возможны только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также:

  • сертификата, медицинского документа (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19;
  • медицинского документа (QR-кода), подтверждающего перенесенное заболевание COVID-19 не более шести месяцев назад.

Тем, у кого отсутствуют перечисленные выше документы, магазин предлагает совершать покупки онлайн.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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