Власти запретили туристам посещать Тункинский район Бурятии без QR-кода или ПЦР-теста

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил на въезде в Национальный парк «Тункинский» улусе Шулута установить противоэпидемиологический пост на период с 30 октября по 07 ноября, посещать это место в нерабочие дни можно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 72 часа до въезда в район, сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев.

При отсутствии справок въезд в район по решению правительство Республики Бурятия запрещен. Такие меры введены из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, а также в связи с тем, что в нерабочие дни ожидается большой поток туристов и отдыхающих в Тункинский район.

В Республике Бурятия наблюдается ежедневный рост заболеваемости коронавирусом – с 28 сентября суточный прирост больных увеличился на 45%.