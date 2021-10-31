Новые пункты для вакцинации от коронавируса открыли в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список новых мест в регионе, где можно в выходные – с 30 октября по 7 ноября – сделать прививку от коронавируса.

«Все пункты вакцинации, которые расположены в торговых центрах Иркутска, с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме. Также для вашего удобства минздрав организовал дополнительные места, где можно привиться. В Иркутске с 1 по 7 ноября мобильный пункт развернут на площади у стадиона «Труд». Он будет работать с 10:00 до 17:00. Для студентов в первые дни ноября организуют выездную вакцинацию», – сообщил Кобзев.

В выходные иркутяне также могут привиться с 9:00 до 17:00 в городском центре профпатологии ИГКБ № 9. Адрес – улица Октябрьской Революции, 2/1. Поставить вакцину можно и в ТЦ «Фортуна Гранд», в павильоне «Электрон» с 10:00 до 13:00. Еще один дополнительный пункт откроют с 3 ноября в ТЦ «Иркутский». На период нерабочих дней в «Сибэкспоцентре» будет увеличено количество прививочных кабинетов.

Мобильные пункты разворачивают и в других городах. В Усолье-Сибирском, например, можно привиться возле ТЦ «Хамелеон» с 10:00 до 17:00 до 3 ноября и 6-7 ноября. А в Шелехове мобильный пункт работает с 10:00 до 15:00 до 7 ноября на площади автовокзала.

На сегодня в регионе запас вакцины от коронавируса составляет 206 тысяч доз. Очередная партия поступила накануне.