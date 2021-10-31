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МТРК «Сильвермолл» в Иркутске опубликовал новые правила посещения, введенные с 30 октября

Крупнейший МТРК Сибири «Сильвермолл» рассказал о новых правилах посещения организации, которые вступили в силу 30 октября.

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С 30 октября 2021 года посетителям центра (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) необходимо иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:

  • Сертификат о вакцинации против COVID -19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
  • Сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;
  • Документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;
  • Документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Такие меры введены в соответствии с указом губернатора Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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