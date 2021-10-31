Работников стройплощадки заподозрили в загрязнении Ангары нефтепродуктами

Последствия попадания нефтепродуктов в реку Ангара устраняют в Иркутске, предположительно, источником загрязнения могла стать находящаяся рядом стройплощадка, сообщает мэрия.

Проводятся мероприятия по недопущению распространения разлива нефтепродуктов, применяется сорбент, установлены боновые заграждения – мобильные конструкции, которые препятствуют распространению нефтепродуктов. На строительной площадке отключены насосы, течь приостановлена.

На месте работали руководители структурных подразделений администрации города, представители полиции, природоохранной прокуратуры. Для введения режима ЧС оснований нет. 1 ноября Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства рассчитает площадь загрязнения.