Куда поехали россияне в нерабочие дни

Несмотря на то, что россиянам рекомендовали отказаться от поездок, аналитики Bronevik.com (исследование есть у SIA.RU) отмечают спрос на бронирования в эти так называемые длинные каникулы.

Краснодарский край. Совсем не удивительно видеть Краснодарский край на первом месте. Наверняка некоторые туристы решили, что лучше переждать локдаун возле моря, тем более если уже есть QR-код – в отели можно заселиться без проблем. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 95% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

СНГ (Казахстан, Армения, Узбекистан, Беларусь). За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 75% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Новосибирская область. Интересно 3 место в нашем рейтинге. Многие отправляются на Алтай через Новосибирск, каких-то 5 часов, и ты уже там. Кстати, в Новосибирской области вводят QR-коды только с 8 ноября, поэтому все каникулы можно будет не менять привычный образ жизни. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 40% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Московская область. Туристы предпочитают отдыхать в Московской области в загородных отелях. Несмотря на локдаун в Москве и Подмосковье, QR-коды или тесты на заселение в отели не нужны. Рестораны в отелях продолжат работать без ограничений для гостей гостиниц.

За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 153% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Санкт-Петербург

Несмотря на локдаун, Санкт-Петербург остается излюбленным местом для туристов. Зачем музеи и театры, когда просто гуляя по улицам Петербурга получаешь чистое эстетическое наслаждение. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 78% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Крым

После объявления нерабочих дней власти Крыма были вынуждены срочно вводить ограничения, чтобы текущая эпидемиологическая обстановка на полуострове не усугубились. Крым – первый регион, который ввел в обязательные документы для заселения как QR-код, так и ПЦР-тест. Наличие только 2-х этих документов позволит туристу заселиться в гостиницу. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 80% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Москва

В Москве вводят локдаун с 29 октября по 7 ноября. В этот период будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Несмотря на жесткие меры, аналитики национальной системы бронирования отелей Bronevik.com не отмечают повышенное количество аннуляций, а на нерабочие дни отели продолжают бронироваться. Одна из гипотез, что бронировать отели могут сами москвичи, так как с одной стороны ты сменишь обстановку, отдохнешь, да и еще вкусно поешь в ресторане. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 90% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Калининградская область

Это направление тоже является одним из популярных для российского туриста. Посмотреть на Балтику, европейскую архитектуру и привезти домой янтарь, чем не романтические каникулы. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 45,5% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Ставропольский край

Зачем туристы поехали в Ставрополье? Погода солнечная, температура доходит до +15 градусов. Посмотреть на Кавказ, а может подлечиться в санатории, и там же переждать локдаун. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 110% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.

Свердловская область

Популярные города в Свердловской области для проведения нерабочих дней – Екатеринбург, Нижний Тагил и “духовную столицу Урала” Верхотурье. За 6 дней – с 20 октября по 26 октября количество бронирований составляет 120% от количества бронирований за 19 дней с 1 октября по 19 октября.