Марина Седых приняла участие в молодежном форуме «Байкал»

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых выступила на молодежном форуме «Байкал» с лекцией «ИНК – точка притяжения молодежи». Мероприятие прошло в Иркутске 29-31 октября, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Иркутская нефтяная компания всегда была заинтересована в молодых сотрудниках и активно проводит работу по их привлечению и поддержке. «В компании работает много молодежи. Средний возраст сотрудников – 38 лет. У нас много выпускников, много людей, которые являются самым передовым отрядом. Молодежь – двигатель нашего общества», – отметила Марина Седых.

С 2018 года компания реализует программу «школа – вуз – предприятие». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-классы. Там готовят ребят из 9, 10, 11 классов по профильным предметам, которые необходимы для поступления на специальности, востребованные в ИНК.

– Со студентами вузов проходят профориентационные встречи. Сотрудники компании участвуют в днях карьеры и ярмарках вакансий. В ИРНИТУ ведется программа по профессиональной переподготовке по направлению «Химия, технология, производство полимеров» с последующим гарантированным трудоустройством, – рассказала о взаимодействии компании с учащимися высших учебных учреждений Марина Седых.

В ИНК произошла диверсификация – кроме добычи нефти компания занимается добычей и переработкой газа. На севере региона реализуется проект по созданию газохимического кластера, в который входит и строительство Иркутского завода полимеров. В связи с этим требуется большое количество сотрудников. Это не только геологи и разработчики, но и химики, математики.

В компании активно реализуется программа по прохождению студенческой практики. Кроме того, в 2021 году на объектах ИНК работал строительный студенческий отряд из 20 человек, а в офисе – молодежный отряд из детей сотрудников. Этот опыт ИНК будет тиражировать.

Для молодых работников также действуют проекты, в которых можно реализовать себя. Это Молодежный совет, Команда больших возможностей, волонтерское движение, проведение научно-практической конференции, организация творческих и спортивных мероприятий.

Совладелец компании ответила и на вопросы молодых участников форума. Они касались трудоустройства в ИНК и возможности прохождения практики на производственных объектах. Также молодежь попросила поделиться опытом, как стать успешным. «Идти на работу не только для заработка, но и для того, чтобы сделать что-то для себя и других. Что-то, что согревало бы душу. И давало возможность двигаться вперед. И не переставать учиться», – закончила свое выступление Марина Седых.