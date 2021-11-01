Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил режим работы в нерабочие и праздничные дни с 28 октября по 07 ноября 2021 г.

Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил об изменнии режима работы в нерабочие и праздничные дни :

28-31 октября 2021 года все офисы банка работают в обычном режиме.

01-03 ноября 2021 года для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

04 ноября 2021 года в банке установлен выходной день.

05-07 ноября 2021 года для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

С 08 ноября 2021 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 01-07 ноября 2021 года, переносится на 08 ноября 2021 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями банк работает в режиме ограниченной функциональности (операции с депозитами не осуществляются с 04 по 07 ноября, автоматически пролонгируются с сохранением процентной ставки).

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 01 ноября 2021 года по 07 ноября 2021 года, переносится на 08 ноября 2021 года.

Для удобства банк предлагает воспользоваться приложением АТБ-Мобайл (https://www.atb.su/getapp), которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита*.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).