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Примсоцбанк приглашает 12 ноября на онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц»

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Примсоцбанк приглашает руководителей, финансовых директоров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц».

Мероприятие пройдёт 12 ноября 2021 года в 09.00 часов по московскому времени и 16.00 по Владивостоку.

Спикеры - Дмитрий Бабинер, руководитель практики налоговых и юридических услуг для регионов России и Мария Бурцева, менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:

• Повышение налоговой ставки НДФЛ в 2021 году;
• Введение налога с фиксированной прибыли КИК;
• Изменение правил проверки налоговыми органами НДФЛ по КИК;
• Новеллы валютного законодательства и отчетности.

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.


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