Примсоцбанк приглашает 12 ноября на онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц»

Примсоцбанк приглашает руководителей, финансовых директоров компаний ВЭД на бесплатный онлайн-семинар «Ключевые изменения налогового и валютного законодательства для частных лиц».

Мероприятие пройдёт 12 ноября 2021 года в 09.00 часов по московскому времени и 16.00 по Владивостоку.



Спикеры - Дмитрий Бабинер, руководитель практики налоговых и юридических услуг для регионов России и Мария Бурцева, менеджер налоговой практики Ernst & Young в ДВ федеральном округе осветят следующие вопросы:



• Повышение налоговой ставки НДФЛ в 2021 году;

• Введение налога с фиксированной прибыли КИК;

• Изменение правил проверки налоговыми органами НДФЛ по КИК;

• Новеллы валютного законодательства и отчетности.



Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.