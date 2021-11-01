В Иркутской области водителям предлагают самые высокие зарплаты в Сибири

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), в каких регионах этим специалистам предлагают наиболее высокую заработную плату. По сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на водителей в России вырос почти в два раза – на 77%. Сегодня это одна из самых массовых вакансий в стране.

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для водителей, составляет 67,7 тыс. руб. При этом в регионах-лидерах по зарплатам водителям предлагают на треть больше: на первом месте находится Республика Тыва (94 тыс. руб.), на втором – Республика Саха (92,9 тыс. руб.), на третьем – Магаданская область (92,3 тыс. руб.). Чуть отстают Ямало-Ненецкий АО, там водитель может рассчитывать в среднем на 86,6 тыс. руб. в месяц, Республика Калмыкия (84,6 тыс. руб.) и Чеченская республика (81,6 тыс. руб.). В Иркутской области водителям предлагаю среднюю зарплату 75,7 тысяч рублей, это наибольшие значения в Сибири, кроме того, Иркутская область попала в число двадцати регионов России с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для водителей.

Самые низкие зарплаты водителям предлагают в Ярославской области (55,6 тыс. руб.), в Нижегородской области (55,6 тыс. руб.) и в Республике Адыгея (52,4 тыс. руб.).

Предлагаемая зарплата существенно зависит не только от региона трудоустройства, но и от специализации. Так, на самое высокое вознаграждение могут рассчитывать водители самосвала (90,2 тыс. руб. в месяц), такси (81 тыс. руб.) и грузового транспорта (80,3 тыс. руб.).

На одну вакансию водителя в России сегодня приходится 2,5 резюме – работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой соискателей. Сложнее всего закрывать вакансии водителей компаниям из Приморского края, Псковской области, Смоленской области, Кабардино-Балкарской республики и Еврейской АО – в этих регионах на вакансию приходится не более 1,5 резюме. Значительно проще приходится работодателям Республики Тыва: это единственный регион, где на одну вакансию водителя приходится сразу пять резюме. В Иркутской области конкуренция за работу среди водителей на уровне 1,8 резюме на вакансию, что заметно ниже средних значений по стране.