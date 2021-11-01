Россельхозбанк назвал регионы-лидеры по выращиванию тыквы

Под конец октября, когда к полезным пищевым свойствам тыквы прибавляется и символизм важного атрибута праздника Хэллоуин, спрос на это рыжее растение увеличивается. Россельхозбанк узнал, какие регионы выращивают самые большие урожаи тыквы.

За последний сезон урожай тыквы в России в хозяйствах всех категорий составил 605,8 тыс. тонн. Ярко выраженными лидерами тыквенного производства себя зарекомендовали Приволжский федеральный округ (193 тыс. тонн, 32% от общего объёма), за ним следует Южный (148,3 тыс. тонн, 24,5%). Ещё 18% выращивают в Центральном, 16% – в Северо-Кавказском. На оставшиеся 4 округа: Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточный – приходится только 10% урожая тыквы.

Среди отдельно взятых регионов по производству тыквы впереди всех Дагестан – 11% от общего объема в стране, высокие результаты также у Воронежской (9%), Волгоградской (8%), Саратовской (7%) и Ростовской (7%) областей.

Главную роль в снабжении страны тыквой играют огороды россиян. Их доля в производстве оранжевых плодов составляет 82%, то есть восемь из десяти тыкв в стране выросли у кого-то на даче или на участке загородного дома. Ещё 18% тыкв выращивают фермеры, из которых на сельскохозяйственные организации приходится 4%, а на крестьянские (фермерские) хозяйства – 14%.

«Выращивание тыквы становится серьезным фермерским бизнесом в регионах, где природные условия способствуют богатому урожаю бахчевых. Это, в первую очередь, Астраханская (доля КФХ – 66%), Волгоградская (доля КФХ – 64%) и Саратовская (доля КФХ – 48%) области, а в разрезе федеральных округов – Южный (30%). Но в целом как категория тыква остаётся продуктом прежде всего для домашнего использования или продажи излишков с личных хозяйств, поэтому потребление довольно тесно привязано к местному производству», – говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В расчёте на душу населения лидируют также СКФО, ЮФО и ПФО. Так, на Северном Кавказе на человека приходится 9,4 кг, или две с лишним тыквы1 в Южном федеральном округе – 9 кг ровно, тоже две тыквы с небольшим. Жителю Приволжья достаётся 6,6 кг, то есть полторы тыквы.