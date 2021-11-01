Жителям микрорайона Приморский предложили два варианта строительства храма

Первый – строительство нового храма на месте существующего. Второй – внесение корректировок в проект, сообщили SIA.RU в мэрии.

Во время общения жители предложили проектировщикам создать наглядный макет будущего храма с привязкой к существующей территории и застройке. Также они выразили желание ознакомиться с перспективами развития инфраструктуры всего микрорайона.

К концу ноября проектировщик выполнит такой макет. Вместе с картой перспективного развития микрорайона макет храма будет представлен инициативной группе.

– Надеюсь, что в ближайшее время мы придем к компромиссу, потому что и строительство храма, и благоустройство микрорайона должны идти рука об руку, – сказал первый заместитель мэра города Иркутска Андрей Южаков.

Напомним, что храм планируют построить на месте сквера. На change.org уже размещена петиция о запрете строительства. Депутат думы Иркутска Михаил Корнев заявил журналистам, что все документы: разрешение на строительство, экспертизы – все находятся в порядке. Публичные слушания прошли.