Тендер объявлен на ремонт дороги «Баяндай – Нагалык» в Баяндаевском районе

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 ноября, с подрядчиком заключат контракт на 614 млн рублей, сообщили SIA.RU в RosTender.

Согласно проектной документации, отремонтировать дорогу планируется на участке км 0+000 – км 15+141 в Баяндаевском районе.

Работы начнутся не ранее начала января 2022 года и завершатся осенью 2023 года. После ремонта гарантийный срок на земляное полотно, основание дорожной одежды и водопропускные трубы составит 6 лет, на барьерное ограждение – 5 лет, на дорожные знаки и сигнальные столбики – 10 лет и 2 года соответственно.