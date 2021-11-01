Экономика России: темпы роста к концу года рискуют замедлиться

По данным Минэкономразвития, в сентябре прирост ВВП к сентябрю 2020 года составил 3,4% YoY (к сентябрю 2019 года: +0,7%), по итогам января–сентября – 4,6% YoY (+1,0% к 9 месяцам 2019 года). По отношению к допандемическому уровню (в качестве точки отсчета которого Минэкономразвития использует 4Q19 SA) ВВП в сентябре вырос на 0,8% (в августе – на 0,4%). При этом можно отметить ускорение роста промпроизводства, сохранение устойчивых темпов розничных продаж (наиболее сильную динамику по-прежнему показывает потребление непродовольственных товаров), отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ»:

– Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах превысил уровень сентября «доковидного» 2019 года. При этом выпуск сельскохозяйственной продукции складывается заметно ниже прошлогоднего уровня. Уровень безработицы опустился до исторического минимума, что способствует сохранению высоких номинальных темпов роста зарплат, однако в реальном выражении их рост замедлился на фоне высокой инфляции.

Августовские и сентябрьские дополнительные выплаты населению (более 200 млрд руб. и около 500 млрд руб. соответственно) положительно повлияли на ускорение роста реальных располагаемых денежных доходов населения и на потребительскую активность. К концу года темпы роста экономики могут замедлиться на фоне исчерпания восстановительного роста и усиления антиковидных ограничений (режим нерабочих дней, частичные локдауны), а также ужесточения ДКП и макропруденциальных норм Банка России, которые призваны замедлить рост кредитования. По итогам года ожидаем рост ВВП на 3,9-4,3%.