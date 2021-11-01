Антиковидные меры нарушали 35 организаций Иркутской области

Всего в области проверили 553 организации, сообщили SIA.RU в администрации области.

С 29 по 31 октября на территории Иркутской области было проверено 553 объекта общественного питания, которые должны прекращать работу после 23 часов. Правила нарушали 14 организаций. Также зарегистрировано 21 нарушение в сфере реализации алкогольной продукции.

Напомним, что в соответствии с решениями, принятыми на заседании оперштаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID–19 на территории Иркутской области, приняты меры по увеличению количества должностных лиц, направляемых для ежедневного патрулирования.

С 6 апреля 2020 года по 29 октября 2021 года представителями органов государственной власти составлено 954 протокола. В отношении физических лиц – 666, должностных лиц – 21, юридических лиц – 74, индивидуальных предпринимателей – 193.