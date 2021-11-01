Новости

Антиковидные меры нарушали 35 организаций Иркутской области

Читайте также:

Нареканий к третьей ревакцинации «Спутником V» у пациентов нет – Гинцбург
1 ноября 2021
137 человек заболели коронавирусом в Иркутске
1 ноября 2021

Всего в области проверили 553 организации, сообщили SIA.RU в администрации области.

С 29 по 31 октября на территории Иркутской области было проверено 553 объекта общественного питания, которые должны прекращать работу после 23 часов. Правила нарушали 14 организаций. Также зарегистрировано 21 нарушение в сфере реализации алкогольной продукции.

Напомним, что в соответствии с решениями, принятыми на заседании оперштаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID–19 на территории Иркутской области, приняты меры по увеличению количества должностных лиц, направляемых для ежедневного патрулирования.

С 6 апреля 2020 года по 29 октября 2021 года представителями органов государственной власти составлено 954 протокола. В отношении физических лиц – 666, должностных лиц – 21, юридических лиц – 74, индивидуальных предпринимателей – 193.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4465)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании