Иркутская область заняла 66 место по уровню безработицы в России

В среднем, иркутяне ищут работу 7,5 месяцев.

Первые строчки в рейтинге РИА Новости занимают Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан. Здесь средний уровень безработицы не превышает 3% от населений.

В Иркутской области дела обстоят хуже: без работы остаются 6,2% населения. В Бурятии – 9,4%, Красноярском крае – 3,2%, Новосибирской области – 5,9%.

Лидерами по самому непродолжительному поиску работы стали: Кировская область, Костромская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург. Среднее время поиска работы в этих регионах – 4 месяца.