Делегация En+ Group примет участие в климатической конференции в Глазго

Компания En+ Group примет участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго. Это – крупнейшее мероприятие по данной проблематике с 2015 года.

В рамках официальной повестки Саммита главы государств и представители бизнеса обсудят программы сокращения углеродных выбросов до нуля к середине нынешнего века, «зеленое» финансирование, проекты по восстановлению пострадавших экосистем, а также планируют согласовать процедуру отчетности по выполнению Парижского соглашения. При поддержке En+ Group 3 ноября в Павильоне Российской Федерации пройдут сессии «Роль гидроэнергетики в энергетическом переходе», «На пути к Net Zero. Роль углеродного регулирования», «Вызовы и возможности декарбонизации алюминиевого сектора», а также совместная с Российским партнерством за сохранение климата дискуссионная панель «Взаимосвязь природы и климата. Что может сделать бизнес?».

Компания En+ Group — один из лидеров практического внедрения Парижских соглашений. Благодаря стратегии избранной основателем En+ Group Олегом Дерипаском, компания серьезно опережает темп государственных инициатив и даже мировые стандарты.

Делегацию Группы возглавит Лорд Баркер, исполнительный председатель совета директоров En+, который также примет участие в ряде ключевых мероприятий Конференции.

Исполнительный директор En+ Group Вячеслав Соломин расскажет о «Российском энергометаллургическом комплексе на пути к нулевому углеродному балансу» 11 ноября в side-event российской делегации «На пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России». Модератором side-event выступит глава Российской делегации, зам. председателя Правительства РФ Алексей Оверчук. Среди спикеров - министр экономического развития М. Решетников, министр природных ресурсов Александр Козлов, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, президент ПАО Сбербанк Герман Греф.

Вячеслав Соломин:

«Введение углеродного налога для тех производителей, кто не хочет инвестировать в технологии, чтобы сделать свою продукцию «чистой» - важный шаг, который нельзя откладывать. Только так чистые и зеленые технологии смогут стать реально конкурентоспособными, а уязвимые зеленые сектора экономики получат необходимую защиту. Мы уверены, что в будущем компании, которые заботятся о своей репутации, полностью откажутся от сотрудничества с производителями, чья продукция и сырье не соответствуют экологическим нормативам».

Двухнедельная климатическая конференция начала работу в Глазго в воскресенье, 31 октября. Конференция должна была пройти еще в прошлом году, однако была перенесена из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 25 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.