С 1 ноября в России начала действовать программа поддержки бизнеса ФОТ 3.0

Правительство РФ с 1 ноября 2021 года запускает второй этап льготной программы — ФОТ 3.0. Этот инструмент поможет бизнесу адаптироваться к новым ограничительным условиям из-за COVID-19.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений. Кстати, в перечень отраслей, которые входят в программу, добавлены новые: допобразование детей и взрослых, стоматологическая практика, услуги по дневному уходу за детьми, ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские и салоны красоты. Ключевое условие - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Показатель будет контролироваться через данные ФНС.

Кредиты по льготной ставке смогут получить заемщики, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъекты МСП, созданные с 1 июля 2020 года. Заключить договор можно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Ставка – 3%, срок – 18 месяцев. Период без платежей – первые шесть месяцев, погашение – последующие 12, равными долями с учетом процентов.



По данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, в рамках реализации первого этапа льготной программы «ФОТ 3.0» банками, по состоянию на 19 октября 2021 года, одобрено 568 заявлений субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей о получении поддержки на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

Также в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса Правительство России выдаст бизнесу безвозмездные гранты. Их размер будет зависеть от количества работников – в расчете один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя в случае ИП. Заявления будут приниматься с 1 ноября до 15 декабря на сайте nalog.gov.ru. Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС. Данные гранты налогами не облагаются.