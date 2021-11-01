Впервые участники молодёжного форума «Байкал» получили поддержку от инвесторов и бизнес-партнёров

Участники Международного молодёжного форума «Байкал» получили гранты на реализацию 82 социальных проектов на общую сумму 53,2 млн рублей. Об этом было объявлено на церемонии закрытия мероприятия.
– Мы понимаем, что проектам понадобится поддержка, поэтому для участников из Иркутской области запускаем «проектный офис». Там будет организована система наставничества и победители грантовых федеральных и региональных конкурсов и конкурса предпринимательских проектов смогут получить необходимые консультации, информационную помощь, сопровождение во время реализации, – рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Кроме того, впервые молодые предприниматели получили финансовую поддержку от партнеров форума. Гранты «Благотворительного фонда «+7» (Развития регионов)» составили 1,5 млн рублей, Центра «Мой бизнес» – 584,5 тысяч рублей, частных инвесторов – на сумму более 1,6 млн рублей. На эти средства 13 человек реализуют свои коммерческие идеи. Кроме того, один из партнеров форума – АО «ИНК – Капитал» готов полностью поддержать социальные проекты двух молодых людей из Усть-Кутского района на сумму 471 тысяча рублей.