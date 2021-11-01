Новости

Новгородская область первой из регионов России продлила нерабочие дни

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба заявил, что нерабочие дни в регионе продлеваются на неделю — до 14 ноября. Это первый регион России, который продлил этот режим.

Также, по словам господина Никитина, требования к работе компаний будут ужесточены, некоторые из них приостановят работу. «Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты»,— сказал он в ходе заседания.

Читайте также:

ПЦР-лабораторию открыли в Иркутской областной детской клинической больнице
1 ноября 2021
Роспотребнадзор: до 5% россиян заражаются коронавирусом после полной вакцинации
1 ноября 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2021, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4468)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании