Новгородская область первой из регионов России продлила нерабочие дни

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании регионального оперативного штаба заявил, что нерабочие дни в регионе продлеваются на неделю — до 14 ноября. Это первый регион России, который продлил этот режим.

Также, по словам господина Никитина, требования к работе компаний будут ужесточены, некоторые из них приостановят работу. «Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты»,— сказал он в ходе заседания.