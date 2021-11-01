ПЦР-лабораторию открыли в Иркутской областной детской клинической больнице

Её открыли 28 октября, сообщил главный врач больницы, детский хирург Юрий Козлов. Теперь забор биоматериала проходит с 8 до 16 часов. Результат утренних проб известен уже через 3-4 часа, тогда как ранее протоколы исследований иногда приходили через сутки.

– Ещё летом у нас было полное понимание того, что четвёртая волна будет, – рассказывает Юрий Козлов. – Мы уже тогда начали проводить тестирование детей и сопровождающих их родителей. Пробы отвозили в различные медучреждения. Но нам хотелось большей оперативности.

Открытие лаборатории произошло в рекордные сроки. Всего за три месяца удалось запустить исследовательский центр: было подготовлено помещение, приобретено оборудование, врачи прошли обучение в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».