«Пришло время замахнуться на новые масштабные проекты в Сибири»

Министр обороны России Серей Шойгу предложил построить в Сибири новые города, чтобы сделать их отраслевыми экономическими и научно-промышленными центрами. Согласно его идее, нужно построить 3-5 городов с населением 300–500 тыс., а лучше — до 1 млн человек. «Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», – отметил он в интервью РБК. Политики и бизнесмены, комментируя идею Шойгу журналу «Эксперт», говорят, что суровые реалии таковы, что на большинстве сибирских территорий сейчас наблюдается отток населения. Но попытаться вернуть былую привлекательность сибирским городам не только можно, но и необходимо, однако без смелых решений не обойтись.

Как остановить отток

Политолог Ринат Резванов обращает внимание, что убыль населения наблюдается даже на благодатной с точки зрения природно-климатических условий Абакано-Минусинской котловине. Так, за последнее десятилетие численность населения в Минусинске сократилась в пределах 4%, в Саяногорске – более чем на 9%.

Ринат Резванов называет предложение Шойгу контрциклическим, направленным на изменение демографического и экономического статуса важнейших регионов.

– Меры качественного управления вполне способны создать новые отрасли производства в регионе, начиная от сельского туризма, и заканчивая интеграцией в цепочки добавленной стоимости экспортных устойчивых производств, – уверен эксперт.

Как раскрыть потенциал

Развитие Сибири – необходимость, убежден сенатор и политик Андрей Чернышев. Природные ресурсы, уникальное транзитное положение между Европой и Азией, геополитическая важность региона — об этом всегда много говорилось, но до конкретных планов и действий, как в случае с Дальним Востоком или Арктической зоной, доходило редко, замечает эксперт.

– Очень важно, что сейчас на столь высоком уровне не просто поставлен вопрос – есть конкретные предложения о том, как нам развивать Сибирь. В первую очередь, речь идет об Ангаро-Енисейском макрорегионе, который включает в себя пять субъектов федерации. Огромные площади, огромные богатства, но валовый региональный продукт почти в 4 раза меньше, чем в Москве. Конечно, это говорит о том, что потенциал территории пока не раскрыт, — подчеркивает Чернышев.

Где искать поддержку и точки роста

Эксперт напоминает, что предложение Сергея Шойгу о строительстве новых городов и производств опирается еще на советские планы. Речь в них шла и о дальнейшем развитии молодых сибирских городов. К примеру, Усть-Илимск должен был вырасти до 250-300 тыс. человек, и сейчас, как полагает Чернышев, к этим планам также стоит вернуться.

К тому же, что тот же Усть-Илимск или Братск сейчас уже становятся точками роста, не в последнюю очередь благодаря крупным предприятиям, которые активно вкладывают деньги не только в модернизацию производства, но и в социальную сферу.

– Хотел бы в качестве примера отметить политику компании En+, в частности, строительство трех инфекционных госпиталей в Иркутской области и развитие проекта миниполисов – качественного жилья для сотрудников. Опираясь на подобные уже существующие инициативы, уверен, мы действительно можем замахнуться на новые масштабные проекты в Сибири, — делится своим мнением эксперт.

Как сделать Сибирь привлекательной

Бизнесмен из Красноярского края, генеральный директор центра «Мой бизнес» Александр Граматунов предлагает смелое решение.

– Представьте, что будет, если столицу России перенести в Сибирь. В таком случае малый и средний бизнес на территории ожидает быстрый и мощный рост, существенно изменятся миграционные потоки, и плотность населения сибирских городов начнет стремительно расти, – уверен он.

Следом кратно вырастет число потребителей товаров и услуг, которые предлагает МСБ, а рост рынка сбыта спровоцирует и рост числа предпринимателей. Откроются огромные перспективы и возможности для промышленных и экспортно-ориентированных предприятий, Сибирь станет инвестиционно-привлекательной территорией. Бизнесмен считает, что в идеале нужно стремиться именно к этому.